Když loni na podzim ukončila provoz ordinace zubní lékařky v Kutné Hoře kvůli policejnímu vyšetřování vraždy , ocitly se stovky pacientů doslova na dlažbě. V sms zprávě z ordinace byli vyzváni, aby si našli jiného lékaře. Jenže o ty je ale na Kutnohorsku doslova boj. „Klepou u nás, ale my je bohužel nemůžeme přijmout. Panu doktorovi je sedmdesát let a další pacienty přijímat nebude,“ řekla tehdy Deníku zdravotní sestra z protější ordinace.

Jednou z těch, kteří si ze dne na den museli hledat nového zubaře byla i paní Eva. Jen potvrdila to, čeho se bojí každý pacient končícího stomatologa. „Bohužel zubaři tady nejsou, zkoušela jsem Kutnou Horu, Čáslav i Kolín. Takže co budeme dělat nevím, děti by potřebovali na prohlídku, ale není prostě kam,“ sdílela svoji zkušenost.

Lidem mnohdy nezbývá, než jezdit do Prahy

Podle předsedy Oblastní stomatologické komory Poděbrady Richarda Klaila sice zubařů není málo, jenže naprosto nevyhovující je jejich rozmístění. „Ve městech žije 40 tisíc lidí a mimo ně dalších 30 tisíc. Máme tak obrovskou vnitřní periférii, kde zubař není a všechno musí pokrýt města,“ vysvětlil Richard Klail. Každá zavřená ordinace tak představuje velký problém a lidem mnohdy nezbývá nic jiného, než jezdit do Prahy. Problém navíc podle předsedy Klaila vznikal dlouho a vyřešit ho nebude otázka měsíce ani roku.

Nejde totiž ani zdaleka jen o prostá čísla. „Administrativa je šílená, to je jedna věc a druhá věc je nadpotřeba péče. Je tu poměrně dost lidí, kteří shání zubaře, až když mají problémy a vlastně nestojí o to, někam soustavně docházet. A ti nás vytěžují během dne,“ uvedl Richard Klail, který ve své praxi sám ordinuje i do pozdních večerních hodin. Navíc spousta lékařů se prý raději nechá zaměstnat, než by si otevřelo ordinaci s takříkajíc více křesly a dalším personálem. Vědí totiž velmi dobře, že až budou chtít jít do důchodu nebo skončit, ordinaci neprodají.

Ordinace ve Zruči vyhledávají pacienti z celého okolí

Své o tom vědí i obyvatelé Zruče nad Sázavou, kde se dlouhých pět let marně snažili najít stomatologa. Proto když firma TopDent, která spravuje síť stomatologických center v Praze a středních Čechách, avizovala, že ve městě otevře nové ordinace, prakticky okamžitě se strhla lavina registrací. Od letošního března tu ordinují rovnou tři.

Otevření nových ordinací ve Zruči nad Sázavou:

Zdroj: Jana Adamová

„Jsme nadmíru spokojeni. Mám takový pocit, že se k nám už začíná sjíždět celý okres, tuším, že aktuálně mají už více než 5 tisíc pacientů ze Zruče i širokého okolí,“ řekl starosta města Martin Hujer. Ve městě navíc funguje i zubní pohotovost a to v neděli od 7 do 11 hodin dopoledne.