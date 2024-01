Ani obvinění z vraždy se nestalo překážkou pro to, aby dvaatřicetiletá zubařka z Kutné Hory znovu otevřela svoji ordinaci.

Vazební zasedání se zubařkou obžalovanou z vraždy léčitele u Městského soudu v Praze - 7. srpna 2023 | Foto: Deník/Milan Holakovský

S informací přišly jako první Seznam Zprávy a místní to potvrzují. Někteří pacienti ji po čerstvé novoroční návštěvě chválí. Zubařka je od loňského září vyšetřována na svobodě.

Opětovné otevření ordinace avizovala zubařka už před koncem roku na sociální síti. Tam také vznikla stránka Spravedlnost pro Magdalenu, která ji vyjadřuje podporu. Stejně jako její staronoví pacienti, kteří už za ni v minulých dnech opět přišli do ordinace. „Dnes jsem byla s dcerou a jejím dva a půl ročním synem u paní doktorky, jako vždy když jsme k ní přišly byla velmi milá a příjemná, jsme moc rádi že je zpět a pevně věříme, že se vše v dobré obrátí a bude naší ošetřující lékařkou už napořád,“ napsala krátce po Novém roce Naďa Kloudová.

Kauza zubařky z Kutné Hory: "Ona ho považovala za boha,“ řekl znalec

Znovuotevření ordinace si podle Seznam Zpráv pochvalují i další pacienti. Ti jsou především rádi, že získali zpět svého zubaře a díky tomu mají potřebnou zdravotní péči.

Další stíhání

Kromě vraždy svého partnera a údajného vůdce kutnohorské sekty je podle informaci několika médií zubařka stíhána také v případu souvisejícím se smrtí dalšího člena uzavřeného společenství. Ten měl zemřít poté, co se účastnil drastického rituálu u hradu Český Šternberk, kde měl několik dnů pobývat nahý a čelit fyzickému týrání ze strany členů skupiny. Poté, co zkolaboval, převezli jej autem ke kutnohorskému bazénu, kde zemřel. V tomto případě je zubařka podezřelá z trestného činu vydírání a přečinu neposkytnutí pomoci. Podle dozorového žalobce Aleše Postupy z Krajského státního zastupitelství v Praze si ale obvinění podali stížnosti. O těch chce rozhodnout v horizontu několika týdnů. „Budu rozhodovat o tom, zda na základě těch stížností třeba nebude vůči některým osobám, které byly obviněny, to usnesení zrušeno,“ uvedl Aleš Postupa pro Seznam Zprávy.

Vražda partnera

V hlavní větvi případu kutnohorské sekty jde o vraždu kutnohorského léčitele a partnera zubařky. Podle její výpovědí měl smrt sám požadovat. U jeho posledních chvil byla společně s přítelkyní, učitelkou v důchodu v jejím pražském bytě.

Zubařka podle léčitelova pokynu obstarala silné anestetikum a ze své ordinace vzala i přípravek pro lokální umrtvení, stejně jako skalpely. Všechno použila a léčiteli způsobila nejprve krvácející ránu v třísle a potom i na zápěstí. Pitva však ukázala, že muž nezemřel v důsledku vykrvácení, jak bylo původním záměrem, ale podlehl otravě v důsledku nadměrného užití znecitlivujícího preparátu. Ten si prý ještě vzal sám, načež upadl do bezvědomí.

Ženy obviněné z vraždy léčitele musí na ústavní pozorování. Rozhodl o tom soud

Případ je vnímán jako bezprecedentní a soudce má k dispozici pouze několik znaleckých posudků, které však vyznívají protichůdně ohledně toho, nakolik byla zubařka zodpovědná za své jednání v době partnerovy smrti.