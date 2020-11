Káva a dort v místní kavárně patřily několik let k sobotním rituálům manželů Prokopových z Mostu. Víkendová idylka vzala za své, když si dvojice pořídila psa. Chlupáčův roztomilý štěněčí výraz sice vyvolával rozněžnění na každém rohu, v designové kavárně ale už neměli pochopení pro jeho mokrou srst, ze které v podzimních plískanicích odkapávaly kapičky vody. Dvojice se proto musela poroučet jinam.

Příběh, který v různých obměnách prožil nejeden majitel psa. Podniků, kam mají ale čtyřnozí přátelé dveře otevřené, je dost. Koncentrují se především ve větších městech, vznikají ale i v menších obcích.

Kam s ním? Pomohou weby i aplikace

Pokud máte dobře zmapovaný terén ve svém bydlišti, ale chystáte se někam na výlet, kam zamířit může pomoci řada aplikací a webů. Můžete třeba zkusit mobilní platformu Fiddo, která je něčím jako sociální sítí pro pejskaře. Má řadu funkcí, mezi nimiž najdete i tipy, co se psem navštívit, včetně map.

Kde hledat rady a zajímavé tipy?

Prohledejte internet. Přehled podniků naleznete na: welovedogs.cz, dogmap.io, dogcitylife.cz, fiddo.cz, zivotseshibainu.cz.



Itálie, země zaslíbená. Jak už jste se mohli dočíst v článku, za opravdovou špičku dogfriendly seznamu zemí platí Itálie. Právě tady najdete i velkou koncentraci psích pláží. Dveře a srdce dokořán mají vůči psům také v Chorvatsku. Naopak ve Španělsku se se psem v restauraci téměř nesetkáte.



Psi někdy smí i do nejvyhlášenějších restaurací. Existují dogfriendly restaurace oceněné Michelinskou hvězdou. Zatím je najdete v zahraničí. Třeba v anglickém Wild Rabbit v Kingham.

„Součástí mapových podkladů jsou i body zájmu, které umožní uživatelům vyhledávat například veterinární stanice, pytlíky pro psy, prodejny psího zboží, „dog friendly“ restaurace nebo ubytování,“ vysvětluje David Navrátil, zakladatel projektu.

Hojně využívaný je také portál Dog City life, který pomáhá s orientací především pražským pejskařům. Celorepublikový záběr zase nabízí webový portál Dogmap. Zkušenosti a tipy na místa sdílejí také bloggeři.Třeba jako Miroslava Kohoutová na svém blogu Život se Shiba-inu.

Jsme na tom dobře

Se svojí fenkou procestovala většinu zemí Evropy, od rumunských hor po teplé pláže řeckého ostrova Thasos.

Jak sama hodnotí, Češi nemusí na společenský život se psem vůbec rezignovat. „Česká republika je podle mého názoru na tom velmi dobře. Myslím, že míst, kam pes nemůže, je minimum,“ říká bloggerka. „Oproti tomu třeba v Maďarsku jsme měli opravdu velký problém jít si někam sednout,“ popisuje své zkušenosti. Naopak velmi kladně hodnotí mimo Českou republiku ještě Itálii, která je svým otevřeným vztahem k psím společníkům proslulá.

Dogfriendly podniky lze podle Kohoutové rozdělit na dvě skupiny. Na ty, kde je pes pouze tolerován, a na ty, kde dostane základní zákaznický servis. „Miska s vodou je tak nějak automatická, ale někde dostanete rovnou i deku a třeba psí pamlsek, to je ta nástavba,“ vysvětluje Kohoutová.

Připomíná také, že se pejskaři nemusí bát ani odepření přístupu do luxusních podniků na vyhlášených adresách. „Opravdu skvělé prostředí nabízejí třeba v Café Savoy v Praze, což by asi lidé na tak vyhlášeném místě, kam chodí celebrity a známé osobnosti, nečekali. Ale tady se opravdu můžete setkat s tím servisem navíc, o kterém jsem mluvila,“ pochvaluje si. Pokud zůstaneme ještě v Praze, možná bude překvapením, že vás může psí mazlíček doprovodit i do baru na ústřice se šampaňským na Letnou.

Zákaznický potenciál i slušnost

Dominantou dogfriendly podniků jsou především kavárny. Důvodů, proč k sobě psy pouští a jsou ochotní třeba častěji vytírat nebo měnit vodu v miskách, je několik. „Víme, že mnozí z našich zákazníků mají pejsky, které nechtějí nechávat doma samotné, a i na přání zákazníků jsme vstup s mazlíčky povolili. Nevidíme důvod, proč by to mělo být jinak,“ říká Jonáš Basel, ředitel sítě kaváren Waf Waf.

Někteří kavárníci zároveň přiznávají, že se nechtějí připravit o zákazníky. „Zákazníci pejskaři buď přijdou se psem, nebo nepřijdou vůbec, kavárny ze života vymažou nebo si najdou podnik, kam smí. Takže u nás jsou psi vítaní, nechci si odehnat žádného zákazníka předem,“ říká kavárnice Lenka Mikovcová. Byť přiznává, že někdy potíže jsou. „Narazíte na lidi, kteří mají problém psa okřiknout, když začne chodit po kavárně k ostatním zákazníkům. Nebo jim je to jedno úplně,“ líčí kavárnice. „Já bych to ale přirovnala k maminkám, které si jdou do kavárny odpočinout a pak nějak zapomínají hlídat dítka, která nechají pobíhat po kavárně nebo vřeštět,“ směje se Mikovcová.

To potvrzují i pejskaři. „Vychovaný pes je základ, jinak je to nepříjemné pro psa, pro nás, pro lidi okolo. Pak nemá cenu někam chodit,“ myslí si Lukáš Prokop. „Velmi pomáhá brát s sebou deku, na které si pes ustele, a hračku na zabavení. Máme zkušenost, že se pak cítí dobře a odpočívá. I když na stole máme dort nebo šunku,“ radí pejskař.

Lákali na psí pochoutky



Čivava s karamelem, karbanátek z knírače podávaný s čerstvým křenem a chlebem, Perkelt z maďarského ohaře. Takové pochoutky se dají dodnes nalézt na jídelním lístku restaurace Dog Heaven. Od roku 2011 nabízí jako jediná restaurace v Česku psí maso a dokonce i zlobivé nebo nechtění mazlíky vykupuje.



Anebo ne? Samozřejmě, že ne. Jednalo se o projekt vegetariánských aktivistů, kteří chtěli konzumentům masa vysvětlit, proč s konzumací masa nesouhlasí. A předvedli to na nejoblíbenějším domácím mazlíčkovi. Restaurace je samozřejmě fiktivní, pokud se s ní ale chcete seznámit, můžete. Webové stránky jsou stále aktivní, naleznete je na www.DogHeaven.cz